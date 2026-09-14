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Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16" FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16" FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004)

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Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16&quot; FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736013
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1305U
Частота процессора, ГГц
1.6
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16" FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004)

Acer ультрабук в стильном серебристом корпусе — это идеальное решение для тех, кто ценит мобильность и современный дизайн. Благодаря диагонали экрана 16 дюймов и разрешению 1920x1200 изображение выглядит ярко и четко, а IPS-матрица обеспечивает сочные цвета и широкие углы обзора — отличный вариант для работы, обучения и развлечений. Мощный SSD на 512 Гб позволяет хранить все нужные файлы и моментально запускать любые приложения. Встроенная видеокарта отлично справляется с повседневными задачами, а процессор Intel обеспечивает стабильную и быструю работу. Два порта USB Type-C подойдут для подключения современных аксессуаров и быстрой передачи данных. Ультрабук идет без операционной системы, что даёт свободу выбора той, которая ближе именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16" FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1305U
Частота процессора, ГГц
1.6
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Acer ультрабук в стильном серебристом корпусе — это идеальное решение для тех, кто ценит мобильность и современный дизайн. Благодаря диагонали экрана 16 дюймов и разрешению 1920x1200 изображение выглядит ярко и четко, а IPS-матрица обеспечивает сочные цвета и широкие углы обзора — отличный вариант для работы, обучения и развлечений. Мощный SSD на 512 Гб позволяет хранить все нужные файлы и моментально запускать любые приложения. Встроенная видеокарта отлично справляется с повседневными задачами, а процессор Intel обеспечивает стабильную и быструю работу. Два порта USB Type-C подойдут для подключения современных аксессуаров и быстрой передачи данных. Ультрабук идет без операционной системы, что даёт свободу выбора той, которая ближе именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire lite 16 AL16-54P-39U1 16" FHD i3-1305U/8GB/512GB SSD Silver (NX.D75EM.004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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