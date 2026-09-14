Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003)
**Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF** — это стильный и мощный помощник для работы и развлечений. **Основные характеристики:** * Процессор: AMD Ryzen 5 7430U с 6 ядрами и базовой частотой 2,3 ГГц (в режиме Boost — 4,3 ГГц). * Память: 16 ГБ DDR4. * Накопитель: SSD 1 ТБ типа M.2 для быстрой загрузки системы и приложений. * Экран: 15,6 дюймов, разрешение 1920x1080 пикселей, тип матрицы — IPS, матовая поверхность. * Видеокарта: интегрированная AMD Radeon Graphics. * Аккумулятор: энергоёмкость 58 Вт*ч. **Дополнительные возможности:** * Картридер для microSD. * Цифровой блок клавиатуры. * Русская раскладка клавиатуры. Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF выполнен в серебристом цвете и имеет пластиковый корпус. Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Этот ноутбук — отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и производительное устройство для работы, учёбы или развлечений.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 50 020 руб.12505 руб. в СплитASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 [90NB0ZR1-M076V0] Silver 15.6" {FHD...
-
В наличииЦена 50 100 руб.12525 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 50 500 руб.12625 руб. в СплитНоутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 50 820 руб.12705 руб. в СплитНоутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD R...
-
В наличииЦена 50 900 руб.12725 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5031W Ryzen 5 40 8Gb SSD51...
-
В наличииЦена 51 290 руб.12823 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16" Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb ...
-
В наличииЦена 51 690 руб.12923 руб. в СплитНоутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graph...
-
В наличииЦена 51 930 руб.12983 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6" FHDI5 13420H 8Gb 51...
-
В наличииЦена 52 080 руб.13020 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16" IPS Ryzen 7 7735HS 16/512...
-
В наличииЦена 52 400 руб.13100 руб. в СплитASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6" {FHD ...
-
В наличииЦена 54 200 руб.13550 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Inte...
-
В наличииЦена 55 340 руб.13835 руб. в СплитAcer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003)