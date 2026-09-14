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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003)

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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736012
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003)

**Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF** — это стильный и мощный помощник для работы и развлечений. **Основные характеристики:** * Процессор: AMD Ryzen 5 7430U с 6 ядрами и базовой частотой 2,3 ГГц (в режиме Boost — 4,3 ГГц). * Память: 16 ГБ DDR4. * Накопитель: SSD 1 ТБ типа M.2 для быстрой загрузки системы и приложений. * Экран: 15,6 дюймов, разрешение 1920x1080 пикселей, тип матрицы — IPS, матовая поверхность. * Видеокарта: интегрированная AMD Radeon Graphics. * Аккумулятор: энергоёмкость 58 Вт*ч. **Дополнительные возможности:** * Картридер для microSD. * Цифровой блок клавиатуры. * Русская раскладка клавиатуры. Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF выполнен в серебристом цвете и имеет пластиковый корпус. Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Этот ноутбук — отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и производительное устройство для работы, учёбы или развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF** — это стильный и мощный помощник для работы и развлечений. **Основные характеристики:** * Процессор: AMD Ryzen 5 7430U с 6 ядрами и базовой частотой 2,3 ГГц (в режиме Boost — 4,3 ГГц). * Память: 16 ГБ DDR4. * Накопитель: SSD 1 ТБ типа M.2 для быстрой загрузки системы и приложений. * Экран: 15,6 дюймов, разрешение 1920x1080 пикселей, тип матрицы — IPS, матовая поверхность. * Видеокарта: интегрированная AMD Radeon Graphics. * Аккумулятор: энергоёмкость 58 Вт*ч. **Дополнительные возможности:** * Картридер для microSD. * Цифровой блок клавиатуры. * Русская раскладка клавиатуры. Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF выполнен в серебристом цвете и имеет пластиковый корпус. Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Этот ноутбук — отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и производительное устройство для работы, учёбы или развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-42P-R7EF 15.6" FHD Ryzen 5 7430U/16Gb/SSD1Tb Silver (NX.D33CD.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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