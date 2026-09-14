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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735761
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Описание товара Прибор для выпечки BQ ST2001 Черный 4 in 1
Представляем вам многофункциональный прибор BQ ST2001 мощностью 800 Вт, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот прибор объединяет четыре функции в одном устройстве, что позволяет готовить разнообразные блюда быстро и удобно. В комплекте идут 4 пары панелей, каждая из которых предназначена для приготовления разных блюд: Гриль; Венские вафли; Сэндвич; Орешки.
Антипригарное покрытие панелей NonStick PRO обеспечивает легкое приготовление пищи и легкую очистку. Благодаря равномерному нагреву, ваши блюда будут приготовлены идеально, без подгорания. Прибор имеет вертикальное хранение, что экономит пространство на кухне. Отсек для хранения шнура позволяет аккуратно спрятать его, поддерживая порядок. Два индикатора работы сообщают вам о включении и выключении устройства, что делает его использование еще более удобным и безопасным.
Представляем вам многофункциональный прибор BQ ST2001 мощностью 800 Вт, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот прибор объединяет четыре функции в одном устройстве, что позволяет готовить разнообразные блюда быстро и удобно. В комплекте идут 4 пары панелей, каждая из которых предназначена для приготовления разных блюд: Гриль; Венские вафли; Сэндвич; Орешки.
Антипригарное покрытие панелей NonStick PRO обеспечивает легкое приготовление пищи и легкую очистку. Благодаря равномерному нагреву, ваши блюда будут приготовлены идеально, без подгорания. Прибор имеет вертикальное хранение, что экономит пространство на кухне. Отсек для хранения шнура позволяет аккуратно спрятать его, поддерживая порядок. Два индикатора работы сообщают вам о включении и выключении устройства, что делает его использование еще более удобным и безопасным.
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