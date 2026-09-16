Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White хорошее состояние, 735578
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
19500 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса, Amazon Alexa, Dreamehome, Google Home
Продолжительность автономной уборки, мин
210
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%28 740 руб. 44 220 руб.
В наличии
Код товара: 735578
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
28 740 руб. -35%
44 220 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
19500 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
документация, инструмент для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса, Amazon Alexa, Dreamehome, Google Home
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Google Ассистент
Датчики
DTOF, датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик обнаружения стен, датчик перепада высоты, датчик пыли
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Продолжительность автономной уборки, мин
210
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
352
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х43
Вес, кг.
17
Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White хорошее состояние
Причина уценки: демо версия (повреждена коробка, потертости на корпусе, имеется пыль в мешке, капли в баке, повреждена резина на внутренней части пылесоса) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, станция, мешок д/сбора пыли, жидкость д/мытья пола, кабель, диск-щетка 2шт, документация
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Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
19500 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
документация, инструмент для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки, удлинитель рампы базовой станции
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса, Amazon Alexa, Dreamehome, Google Home
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Google Ассистент
Датчики
DTOF, датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик обнаружения стен, датчик перепада высоты, датчик пыли
Развернуть
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Продолжительность автономной уборки, мин
210
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
352
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Причина уценки: демо версия (повреждена коробка, потертости на корпусе, имеется пыль в мешке, капли в баке, повреждена резина на внутренней части пылесоса) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, станция, мешок д/сбора пыли, жидкость д/мытья пола, кабель, диск-щетка 2шт, документация
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU White хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 28740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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