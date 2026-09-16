Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA)
Этот ноутбук Hewlett-Packard с диагональю 15,6 дюйма сочетает мощность и комфорт для современных задач. Восьмиядерный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую скорость работы в многозадачном режиме — и в офисных приложениях, и при творческих проектах. Встроенный SSD на 512 Гб позволит хранить внушительную коллекцию файлов и запускать системы и программы за мгновения. Картридер добавит удобства для работы с фото и видео, а 6 Гб видеопамяти отлично подходят для графических задач и просмотра мультимедиа в высоком качестве. Клавиатура с подсветкой позволяет оставаться продуктивным даже вечером. Экран Full HD дарит чёткое изображение, а современный Bluetooth v5.3 и порт USB Type-C облегчают подключение нужной техники. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук практичным для дома, учёбы и работы. Управлять ноутбуком удобно благодаря предустановленной Windows 11 Home.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb Win 11 Home silver (B5EQ3UA)