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Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16" IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16" IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC)

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Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16&quot; IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото 1
Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16&quot; IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото 2
Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16&quot; IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото 3
Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16&quot; IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото 4
Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16&quot; IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото 5
Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16&quot; IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16&quot; IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото 1
  • Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16&quot; IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото 2
  • Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16&quot; IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото 3
  • Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16&quot; IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото 4
  • Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16&quot; IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото 5
  • Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16&quot; IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735547
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16" IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC)

Этот серебристый ноутбук HP сочетает внушительную диагональ 16 дюймов с компактным весом 1,74 кг — комфортно брать с собой и работать где угодно. Мощный 10-ядерный процессор и 16 Гб современной оперативной памяти DDR5 легко справляются с параллельными задачами: презентации, программирование, потоковое видео и многое другое работают плавно. Экран на базе IPS-матрицы обеспечивает яркую и насыщенную картинку, а частота обновления 60 Гц дарит приятный опыт в ежедневных сценариях. SSD накопитель ускоряет загрузку системы и файлов, а из двух портов USB Type-C удобно подзарядить гаджеты или быстро передать данные. Подсветка клавиатуры позволит не сбавлять темпа даже вечером, а экономичный аккумулятор Li-Pol гарантирует достойную автономность. Установленная Windows 11 Home готова к работе и развлечениям с первого старта.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16" IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот серебристый ноутбук HP сочетает внушительную диагональ 16 дюймов с компактным весом 1,74 кг — комфортно брать с собой и работать где угодно. Мощный 10-ядерный процессор и 16 Гб современной оперативной памяти DDR5 легко справляются с параллельными задачами: презентации, программирование, потоковое видео и многое другое работают плавно. Экран на базе IPS-матрицы обеспечивает яркую и насыщенную картинку, а частота обновления 60 Гц дарит приятный опыт в ежедневных сценариях. SSD накопитель ускоряет загрузку системы и файлов, а из двух портов USB Type-C удобно подзарядить гаджеты или быстро передать данные. Подсветка клавиатуры позволит не сбавлять темпа даже вечером, а экономичный аккумулятор Li-Pol гарантирует достойную автономность. Установленная Windows 11 Home готова к работе и развлечениям с первого старта.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Probook 4 G1iR 16" IPS Core 7-240H 16GB/1TB SSD Win 11 Home серебристый (C18C8PC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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