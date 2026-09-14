Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT)
Этот ноутбук Hewlett-Packard — настоящая находка для тех, кто ценит скорость и комфорт в работе. Мощный 12-ядерный процессор Intel с лёгкостью справится с самыми требовательными задачами: работайте с графикой, обрабатывайте видео или запускайте множество приложений одновременно. Большой 16-дюймовый IPS экран с чётким разрешением 1920x1200 порадует яркими цветами и просторным рабочим пространством — наслаждайтесь просмотром фильмов и комфортной работой с таблицами и документами. Современная оперативная память DDR5 объёмом 8 Гб гарантирует плавную работу даже при сильной загрузке. Вместительный SSD на 512 Гб обеспечит быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. Две порта USB Type-C расширяют возможности подключения современной периферии. Подсветка клавиатуры поможет работать в условиях плохого освещения, а встроенный сканер отпечатка пальца защитит ваши данные от посторонних. Поддержка Bluetooth v5.3 позволит быстро соединять ноутбук с другими устройствами. Стильный корпус из пластика сочетает лёгкость и практичность — такой ноутбук легко взять с собой в дорогу или на встречу. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, поэтому вы сами выбираете, с какой ОС работать.
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