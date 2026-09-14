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Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT)

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Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 460 G11 16&quot; IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735541
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT)

Этот ноутбук Hewlett-Packard — настоящая находка для тех, кто ценит скорость и комфорт в работе. Мощный 12-ядерный процессор Intel с лёгкостью справится с самыми требовательными задачами: работайте с графикой, обрабатывайте видео или запускайте множество приложений одновременно. Большой 16-дюймовый IPS экран с чётким разрешением 1920x1200 порадует яркими цветами и просторным рабочим пространством — наслаждайтесь просмотром фильмов и комфортной работой с таблицами и документами. Современная оперативная память DDR5 объёмом 8 Гб гарантирует плавную работу даже при сильной загрузке. Вместительный SSD на 512 Гб обеспечит быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. Две порта USB Type-C расширяют возможности подключения современной периферии. Подсветка клавиатуры поможет работать в условиях плохого освещения, а встроенный сканер отпечатка пальца защитит ваши данные от посторонних. Поддержка Bluetooth v5.3 позволит быстро соединять ноутбук с другими устройствами. Стильный корпус из пластика сочетает лёгкость и практичность — такой ноутбук легко взять с собой в дорогу или на встречу. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, поэтому вы сами выбираете, с какой ОС работать.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook 460
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Hewlett-Packard — настоящая находка для тех, кто ценит скорость и комфорт в работе. Мощный 12-ядерный процессор Intel с лёгкостью справится с самыми требовательными задачами: работайте с графикой, обрабатывайте видео или запускайте множество приложений одновременно. Большой 16-дюймовый IPS экран с чётким разрешением 1920x1200 порадует яркими цветами и просторным рабочим пространством — наслаждайтесь просмотром фильмов и комфортной работой с таблицами и документами. Современная оперативная память DDR5 объёмом 8 Гб гарантирует плавную работу даже при сильной загрузке. Вместительный SSD на 512 Гб обеспечит быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. Две порта USB Type-C расширяют возможности подключения современной периферии. Подсветка клавиатуры поможет работать в условиях плохого освещения, а встроенный сканер отпечатка пальца защитит ваши данные от посторонних. Поддержка Bluetooth v5.3 позволит быстро соединять ноутбук с другими устройствами. Стильный корпус из пластика сочетает лёгкость и практичность — такой ноутбук легко взять с собой в дорогу или на встречу. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, поэтому вы сами выбираете, с какой ОС работать.
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 8Gb/512Gb SSD серебристый (B49ZPPT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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