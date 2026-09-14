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Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5)

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Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 7
Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 8
Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 8
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735535
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.78

Описание товара Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5)

Стильный и современный ноутбук HP с большим 15,6-дюймовым экраном Full HD отлично подойдёт для работы, учёбы и развлечений. Корпус из алюминия делает устройство не только надёжным, но и приятным на ощупь. Мощный 10-ядерный процессор Intel Core i7 и быстрые 16 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже при высоких нагрузках. Встроенный SSD гарантирует моментальный запуск и молниеносный отклик приложений. Благодаря двум портам USB Type-C можно подключать современные гаджеты легко и удобно. За вашу безопасность отвечает сканер отпечатка пальца, а клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать даже в темноте. Небольшой вес — всего 1,79 кг — делает ноутбук HP идеальным спутником для мобильной жизни. Устройство поставляется без операционной системы, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный вариант лично для себя.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и современный ноутбук HP с большим 15,6-дюймовым экраном Full HD отлично подойдёт для работы, учёбы и развлечений. Корпус из алюминия делает устройство не только надёжным, но и приятным на ощупь. Мощный 10-ядерный процессор Intel Core i7 и быстрые 16 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже при высоких нагрузках. Встроенный SSD гарантирует моментальный запуск и молниеносный отклик приложений. Благодаря двум портам USB Type-C можно подключать современные гаджеты легко и удобно. За вашу безопасность отвечает сканер отпечатка пальца, а клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать даже в темноте. Небольшой вес — всего 1,79 кг — делает ноутбук HP идеальным спутником для мобильной жизни. Устройство поставляется без операционной системы, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный вариант лично для себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 450 G10 15.6 FHD Core i7-1355U 16Gb/512Gb SSD Silver (7L702ET#BH5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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