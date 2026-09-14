Top.Mail.Ru
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 7
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 440
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735532
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 440
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
1.38

Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA)

Этот ноутбук Hewlett-Packard — сочетание производительности и удобства. Компактная диагональ экрана 14 дюймов вкупе с малым весом 1,38 кг делает его идеальным спутником для поездок, обучения и работы вне офиса. Мощный 10-ядерный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают неспешную и комфортную работу даже с ресурсоёмкими задачами. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics подойдёт и для работы с изображениями, и для мультимедиа. Просторный SSD на 512 Гб — быстрый доступ к файлам и приложение всегда под рукой. Клавиатура с подсветкой оценят те, кто работает в любое время суток. Корпус из алюминия подчёркивает стиль и делает устройство прочным. Современный Bluetooth версии 5.3 помогает оставаться на связи с аксессуарами, а четыре разъёма (2 USB 3.0 и 2 USB Type-C) дают максимум свободы для подключения устройств. Full HD разрешение экрана гарантирует чёткое и яркое изображение для любых задач.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 440
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Hewlett-Packard — сочетание производительности и удобства. Компактная диагональ экрана 14 дюймов вкупе с малым весом 1,38 кг делает его идеальным спутником для поездок, обучения и работы вне офиса. Мощный 10-ядерный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают неспешную и комфортную работу даже с ресурсоёмкими задачами. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics подойдёт и для работы с изображениями, и для мультимедиа. Просторный SSD на 512 Гб — быстрый доступ к файлам и приложение всегда под рукой. Клавиатура с подсветкой оценят те, кто работает в любое время суток. Корпус из алюминия подчёркивает стиль и делает устройство прочным. Современный Bluetooth версии 5.3 помогает оставаться на связи с аксессуарами, а четыре разъёма (2 USB 3.0 и 2 USB Type-C) дают максимум свободы для подключения устройств. Full HD разрешение экрана гарантирует чёткое и яркое изображение для любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (816N3EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...