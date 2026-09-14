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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14" 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14" 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV)

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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 7
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 7
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14&quot; 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735529
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
62 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.23

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14" 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV)

Этот ноутбук Hewlett-Packard создан для уверенных и динамичных. Компактный 14-дюймовый экран с яркой IPS-матрицей и плавной частотой обновления 120 Гц подарит насыщенное изображение без задержек даже при быстрой прокрутке и работе с графикой. Мощнейший 16-ядерный процессор и 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают невероятную скорость — забудьте о «тормозах» при многозадачности, работе с большими файлами или запуске ресурсоёмких приложений. Солидный алюминиевый корпус в стильном серебристом цвете не только подчеркивает статус, но и обеспечит дополнительную прочность в повседневной жизни. Встроенный сканер отпечатка гарантирует быстрый и защищённый вход, а подсветка клавиатуры добавит удобства при работе в темноте. Скоростной SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и приложений, а современный аккумулятор Li-Pol держит заряд дольше. Оптимизированная Windows 11 Pro открывает доступ к профессиональным функциям. Универсальный USB Type-C даёт максимум возможностей для подключения нужных устройств.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14" 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
62 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Hewlett-Packard создан для уверенных и динамичных. Компактный 14-дюймовый экран с яркой IPS-матрицей и плавной частотой обновления 120 Гц подарит насыщенное изображение без задержек даже при быстрой прокрутке и работе с графикой. Мощнейший 16-ядерный процессор и 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают невероятную скорость — забудьте о «тормозах» при многозадачности, работе с большими файлами или запуске ресурсоёмких приложений. Солидный алюминиевый корпус в стильном серебристом цвете не только подчеркивает статус, но и обеспечит дополнительную прочность в повседневной жизни. Встроенный сканер отпечатка гарантирует быстрый и защищённый вход, а подсветка клавиатуры добавит удобства при работе в темноте. Скоростной SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и приложений, а современный аккумулятор Li-Pol держит заряд дольше. Оптимизированная Windows 11 Pro открывает доступ к профессиональным функциям. Универсальный USB Type-C даёт максимум возможностей для подключения нужных устройств.
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Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 U7 255H 14" 2.5k IPS 32Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (AP6K1AV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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