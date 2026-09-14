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Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro)

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Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 860
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16&quot; IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735528
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 860
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.92

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro)

HP выпускает элегантные ноутбуки с крупным 16-дюймовым экраном и высоким разрешением 1920x1200 — детали на таком дисплее выглядят эффектно даже при длительной работе. Мощный процессор с двенадцатью ядрами и современной памятью DDR5 на 16 Гб открывают быстрый доступ к любым приложениям, позволяют легко переключаться между задачами и работать без задержек. Благодаря SSD-накопителю запуск системы и файлов занимает доли секунды. Лёгкий серебристый корпус из металла не только привлекательно выглядит, но и впечатляет приятной на ощупь текстурой. Клавиатурная подсветка дарит комфорт в вечернее время, а современная Windows 11 Pro обеспечивает стабильность и удобство управления. Такой ноутбук отлично подойдёт тем, кому нужны стиль, производительность и надёжность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 860
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
HP выпускает элегантные ноутбуки с крупным 16-дюймовым экраном и высоким разрешением 1920x1200 — детали на таком дисплее выглядят эффектно даже при длительной работе. Мощный процессор с двенадцатью ядрами и современной памятью DDR5 на 16 Гб открывают быстрый доступ к любым приложениям, позволяют легко переключаться между задачами и работать без задержек. Благодаря SSD-накопителю запуск системы и файлов занимает доли секунды. Лёгкий серебристый корпус из металла не только привлекательно выглядит, но и впечатляет приятной на ощупь текстурой. Клавиатурная подсветка дарит комфорт в вечернее время, а современная Windows 11 Pro обеспечивает стабильность и удобство управления. Такой ноутбук отлично подойдёт тем, кому нужны стиль, производительность и надёжность в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/1Tb SSD Silver Win11Pro (8N354AV_Win11Pro) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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