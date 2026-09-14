Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 860 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6TD8UT)
Этот 16-дюймовый ноутбук Hewlett-Packard уверенно справляется с любыми задачами: мощный 12-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую производительность как для работы, так и для развлечений. Экран с разрешением 1920x1200 идеально подойдёт для просмотра фильмов, редактирования фото или работы с документами — комфорт на максимуме. 512 Гб SSD-памяти позволит хранить не только важные файлы, но и объёмные проекты. Благодаря встроенному кард-ридеру вы легко перенесёте фотографии с камеры, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения устройств. Современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Корпус из алюминия выглядит элегантно и надежно. Подсветка клавиатуры позволяет работать в любом освещении, а сканер отпечатка пальца гарантирует безопасность и быстрый вход в систему. Операционная система Windows 11 Pro идеально подходит для профессиональных задач и делает работу ещё удобнее.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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