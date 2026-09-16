Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Win 11 Pro silver (A6SU3UT)
Компактный и лёгкий ноутбук Hewlett-Packard с диагональю 13,3 дюйма и стильным металлическим корпусом идеально впишется в ваш ритм жизни. Улучшенная картинка благодаря разрешению 1920x1200 и сенсорному экрану делает работу и просмотр контента по-настоящему комфортными. Мощный 12-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже при больших нагрузках, а SSD на 512 Гб даст достаточно места для хранения важных файлов. Сканер отпечатка пальца надёжно защитит ваши данные. Современный стандарт Bluetooth v5.3 и два разъёма USB Type-C расширяют возможности подключения. Подсветка клавиатуры удобна при работе в любое время суток. Windows 11 Pro открывает доступ к профессиональным возможностям прямо из коробки.
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