Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 660 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (902D8AV)
Этот ноутбук Hewlett-Packard создан для тех, кто ценит мощность и комфорт в современном дизайне. Большой IPS-экран с диагональю 16 дюймов и расширенным разрешением 1920x1200 подарит сочную картинку и дополнительное пространство для работы или развлечений. Целых 12 ядер процессора Intel Core Ultra 5 и быстрая память DDR5 объемом 16 Гб обеспечивают мгновенный отклик даже при запуске ресурсоемких приложений. SSD ускоряет загрузку системы и любых программ, а встроенная видеокарта отлично подходит для повседневных задач. Подсветка клавиатуры делает работу удобной даже в темноте, а сканер отпечатка пальца добавляет безопасности и скорости при входе. Серебристый цвет корпуса подчёркивает премиальный стиль устройства. Четкая частота обновления 60 Гц подойдет как для работы, так и для развлечений. Модель поставляется без ОС, что даст свободу выбрать именно ту систему, которая нужна.
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