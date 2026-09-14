Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6" IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Elitebook 650 G10 736Y0AV 15.6" IPS Core i7 1355U 16Gb/512Gb SSD серебристый (736Y0AV)
Ноутбук Hewlett-Packard с диагональю экрана 15,6 дюймов создан для универсальных задач: смотреть фильмы, работать с документами и запускать многозадачные приложения — всё это обеспечит производительный 10-ядерный процессор и 16 Гб оперативной памяти. Яркая IPS-матрица подарит насыщенные цвета под любым углом, а встроенная графика Intel Iris Xe Graphics отлично справится с графикой и мультимедиа. Быстрый SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и программ. Для подключения гаджетов предусмотрены сразу два порта USB 2.0 и два порта USB 3.0, а ещё современный USB Type-C для быстрого обмена данными. Отсутствие оптического привода делает корпус лаконичнее и легче. Сканер отпечатка пальца добавит ноутбуку уровень безопасности, а скорость сетевого адаптера до 1000 Мбит/сек откроет быстрый доступ в интернет. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, что позволяет самостоятельно выбрать нужную ОС под свои задачи.
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