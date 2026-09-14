Top.Mail.Ru
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6" IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6" IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 13
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 14
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 15
Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Digma Pro Fortis
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 1
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 2
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 3
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 4
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 5
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 6
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 7
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 14
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 15
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735522
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1255U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6" IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01)

Этот ноутбук Digma сочетает в себе стильный серый дизайн и впечатляющую производительность. Его лёгкий корпус весом всего 1,8 кг не доставит хлопот в дороге — такой спутник удобно брать с собой куда угодно. Благодаря мощнейшей оперативной памяти 32 Гб и быстрому SSD на 512 Гб вы сможете работать с большими файлами, программами и комфортно хранить свои данные. Экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 и качественной IPS-матрицей порадует чётким и ярким изображением — идеально для фильмов, работы с текстом и фото. За плавную графику отвечает интегрированный контроллер Intel Iris Xe Graphics. Для вашего удобства предусмотрены такие современные опции, как сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры — все для уверенной и комфортной работы в любых условиях. Bluetooth версии 5.2 поможет быстро подключить беспроводные устройства.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6" IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
1255U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Digma сочетает в себе стильный серый дизайн и впечатляющую производительность. Его лёгкий корпус весом всего 1,8 кг не доставит хлопот в дороге — такой спутник удобно брать с собой куда угодно. Благодаря мощнейшей оперативной памяти 32 Гб и быстрому SSD на 512 Гб вы сможете работать с большими файлами, программами и комфортно хранить свои данные. Экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 и качественной IPS-матрицей порадует чётким и ярким изображением — идеально для фильмов, работы с текстом и фото. За плавную графику отвечает интегрированный контроллер Intel Iris Xe Graphics. Для вашего удобства предусмотрены такие современные опции, как сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры — все для уверенной и комфортной работы в любых условиях. Bluetooth версии 5.2 поможет быстро подключить беспроводные устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Digma Pro Fortis M 15.6" IPS FHD Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (DN15P7-BDXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...