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Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6" IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6" IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811)

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Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 1
Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 2
Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 3
Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 4
Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 5
Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 6
Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 7
Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 8
Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Latitude
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 1
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 2
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 3
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 4
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 5
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 6
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 7
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 8
  • Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6&quot; IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735520
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.79

Описание товара Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6" IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811)

Dell с экраном 15,6 дюйма отлично подойдёт для работы, учёбы и развлечений — на таком дисплее удобно развернуть сразу несколько окон или смотреть видео в Full HD качестве благодаря разрешению 1920x1080. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук мобильным и современным. Мощный процессор Intel Core i7 и 8 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают высокую скорость работы даже в режиме многозадачности, а SSD-накопитель гарантирует быстрый запуск приложений. Защита данных на высоте — предусмотрен сканер отпечатка пальца. Работать комфортно и днём, и ночью позволяет клавиатура с подсветкой. Установленная Windows 11 Pro открывает дополнительные возможности для профессионалов. Встроенная видеокарта оптимальна для повседневных задач и офисных приложений.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6" IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Dell с экраном 15,6 дюйма отлично подойдёт для работы, учёбы и развлечений — на таком дисплее удобно развернуть сразу несколько окон или смотреть видео в Full HD качестве благодаря разрешению 1920x1080. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук мобильным и современным. Мощный процессор Intel Core i7 и 8 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают высокую скорость работы даже в режиме многозадачности, а SSD-накопитель гарантирует быстрый запуск приложений. Защита данных на высоте — предусмотрен сканер отпечатка пальца. Работать комфортно и днём, и ночью позволяет клавиатура с подсветкой. Установленная Windows 11 Pro открывает дополнительные возможности для профессионалов. Встроенная видеокарта оптимальна для повседневных задач и офисных приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Latitude 5550 15.6" IPS FHD Core i7 1355U 8Gb SSD512Gb Win 11 Pro grey (5550-7811) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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