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Ноутбук Dell Latitude 54 14" FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Latitude 54 14" FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855)

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Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 1
Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 2
Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 3
Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 4
Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 5
Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 6
Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 7
Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 8
Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Latitude 54
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 1
  • Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 2
  • Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 3
  • Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 4
  • Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 5
  • Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 6
  • Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 7
  • Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 8
  • Ноутбук Dell Latitude 54 14&quot; FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735519
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude 54
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
135H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Dell Latitude 54 14" FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855)

Компактный 14-дюймовый ноутбук Dell — это сочетание современного стиля и технологичности. Яркий IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует четкой картинкой при просмотре фильмов, работе и учебе. Благодаря мощному 14-ядерному процессору и быстрой DDR5 памяти устройство отлично справится с многозадачностью и ресурсоемкими задачами. SSD-накопитель обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в темноте. Сканер отпечатка пальца — для быстрой и надежной защиты ваших данных. Серый цвет корпуса делает ноутбук строгим и универсальным компаньоном для бизнеса и творчества. Установленная операционная система Linux открывает широкие возможности для пользователей, ценящих гибкость и свободу в работе.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Latitude 54 14" FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude 54
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
135H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Dell — это сочетание современного стиля и технологичности. Яркий IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует четкой картинкой при просмотре фильмов, работе и учебе. Благодаря мощному 14-ядерному процессору и быстрой DDR5 памяти устройство отлично справится с многозадачностью и ресурсоемкими задачами. SSD-накопитель обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в темноте. Сканер отпечатка пальца — для быстрой и надежной защиты ваших данных. Серый цвет корпуса делает ноутбук строгим и универсальным компаньоном для бизнеса и творчества. Установленная операционная система Linux открывает широкие возможности для пользователей, ценящих гибкость и свободу в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Latitude 54 14" FHD Core 5-135H 8GB/512GB SSD Thunderbolt (5450-5855) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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