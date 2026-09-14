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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro Max 18 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
545 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735517
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Описание товара Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18" IPS Core Ultra 9 285HX 64GB/2TB SSD RTX PRO 5000 Blackwell Linux черный (ProMax18-9622)
Этот ноутбук Dell создан, чтобы впечатлять. Огромный 18-дюймовый экран с чётким разрешением 2560x1600 буквально погружает в детали — работать удобно, смотреть фильмы и погружаться в игры еще приятнее. Высокая частота обновления 120 Гц делает изображение плавным, как никогда. Мощный 24-ядерный процессор в паре с 24 Гб видеопамяти — идеальный тандем для многозадачности и ресурсоёмких задач. Современная оперативная память DDR5 и быстрый SSD-накопитель обеспечивают молниеносный отклик и комфортную работу даже под нагрузкой.
Техника безопасности и удобства тоже на высоте: сканер отпечатка пальца для быстрой разблокировки и подсветка клавиатуры для работы при любом освещении. Надёжный Linux под капотом открывает широкие возможности для работы и творчества. Элегантный чёрный корпус завершает образ — этот ноутбук выглядит роскошно и современно.
Этот ноутбук Dell создан, чтобы впечатлять. Огромный 18-дюймовый экран с чётким разрешением 2560x1600 буквально погружает в детали — работать удобно, смотреть фильмы и погружаться в игры еще приятнее. Высокая частота обновления 120 Гц делает изображение плавным, как никогда. Мощный 24-ядерный процессор в паре с 24 Гб видеопамяти — идеальный тандем для многозадачности и ресурсоёмких задач. Современная оперативная память DDR5 и быстрый SSD-накопитель обеспечивают молниеносный отклик и комфортную работу даже под нагрузкой.
Техника безопасности и удобства тоже на высоте: сканер отпечатка пальца для быстрой разблокировки и подсветка клавиатуры для работы при любом освещении. Надёжный Linux под капотом открывает широкие возможности для работы и творчества. Элегантный чёрный корпус завершает образ — этот ноутбук выглядит роскошно и современно.
Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18" IPS Core Ultra 9 285HX 64GB/2TB SSD RTX PRO 5000 Blackwell Linux черный (ProMax18-9622) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro Max 18 Plus MB18250 18" IPS Core Ultra 9 285HX 64GB/2TB SSD RTX PRO 5000 Blackwell Linux черный (ProMax18-9622)