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Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14" IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14" IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH)

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Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 1
Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 2
Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 3
Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 4
Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 5
Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 6
Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 7
Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 8
Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 9
Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 10
Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Chuwi CoreBook Air
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 1
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 2
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 3
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 4
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 5
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 6
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 7
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 8
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 9
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 10
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14&quot; IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735513
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Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi CoreBook Air
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
AMD Ryzen 5 6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14" IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH)

Компактный и стильный ноутбук Chuwi весит всего 1,027 кг — его легко взять с собой на учёбу, в офис или в путешествие. Большой 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 радует сочной картинкой и отлично подходит для работы, учёбы и развлечений. Внушительный запас оперативной памяти на 16 Гб LPDDR5 и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают молниеносную работу и запуск любых приложений без ожиданий. Мощный процессор AMD Ryzen 5 справится с ежедневными задачами и даст простор для многозадачности. Подсветка клавиатуры поможет работать комфортно даже в темноте, а современная версия Bluetooth 5.2 гарантирует быструю и стабильную связь с беспроводной периферией. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Pro, сочетая удобство и новые функции. Эффектный синий цвет выделяет устройство из толпы — Chuwi умеет привлекать внимание!

Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14" IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH)




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi CoreBook Air
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
AMD Ryzen 5 6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и стильный ноутбук Chuwi весит всего 1,027 кг — его легко взять с собой на учёбу, в офис или в путешествие. Большой 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 радует сочной картинкой и отлично подходит для работы, учёбы и развлечений. Внушительный запас оперативной памяти на 16 Гб LPDDR5 и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают молниеносную работу и запуск любых приложений без ожиданий. Мощный процессор AMD Ryzen 5 справится с ежедневными задачами и даст простор для многозадачности. Подсветка клавиатуры поможет работать комфортно даже в темноте, а современная версия Bluetooth 5.2 гарантирует быструю и стабильную связь с беспроводной периферией. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Pro, сочетая удобство и новые функции. Эффектный синий цвет выделяет устройство из толпы — Chuwi умеет привлекать внимание!
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Отзывы


Ноутбук Chuwi CoreBook Air 14" IPS Ryzen 5 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серый (CWI652-561N5N1HDMRH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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