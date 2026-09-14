Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0)
Стильный и производительный ноутбук Asus в эффектном синем цвете впечатляет с первого взгляда. Компактная диагональ экрана 14 дюймов делает устройство удобным для поездок и работы вне дома — он не займет много места в сумке, но подарит больше пространства для творчества. Яркая OLED-матрица с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц обеспечивает насыщенные цвета и невероятную плавность изображения — идеально для графики, фильмов и динамичных задач. Процессор на 16 ядер с частотой 2,9 ГГц готов к самым сложным рабочим нагрузкам и многозадачности. Быстрый SSD ускоряет запуск приложений и работу системы. Оперативная память LPDDR5x открывает доступ к высоким скоростям обмена данными, что особенно важно при сложных вычислениях и работе с массивными файлами. Алюминиевый корпус не только добавляет солидности, но и защищает устройство от повседневных мелких неприятностей. Подсветка клавиатуры позволит работать и создавать комфорт даже в темное время суток. Ноутбук поставляется с Windows 11 Pro, которая обеспечивает расширенные возможности управления и безопасности.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Win11 Pro Ponder Blue (90NB14W1-M022P0)