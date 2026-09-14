Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Expertbook B3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16&quot; Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735510
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook B3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey

Asus представляет ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 – отличное сочетание для просмотра фильмов, работы с документами и творчества. Комбинация современной оперативной памяти DDR5 и процессора Intel Core Ultra 5 обеспечивает стабильную производительность для повседневных задач и многозадачности. Частота обновления экрана 60 Гц подойдёт для комфортной работы и интернет-сёрфинга без лишних нагрузок. Клавиатура с подсветкой добавляет уюта – работать или учиться можно даже в темноте. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук удобным для переноски. Модель поставляется без операционной системы, поэтому вы сами выбираете нужный вам софт и настройки.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Expertbook B3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 – отличное сочетание для просмотра фильмов, работы с документами и творчества. Комбинация современной оперативной памяти DDR5 и процессора Intel Core Ultra 5 обеспечивает стабильную производительность для повседневных задач и многозадачности. Частота обновления экрана 60 Гц подойдёт для комфортной работы и интернет-сёрфинга без лишних нагрузок. Клавиатура с подсветкой добавляет уюта – работать или учиться можно даже в темноте. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук удобным для переноски. Модель поставляется без операционной системы, поэтому вы сами выбираете нужный вам софт и настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0202 16" Core Ultra 5 225H 16GB/512GB SSD (90NX08N1-M007R0) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...