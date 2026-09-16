Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0)
Стильный ноутбук Asus с 14-дюймовым OLED-экраном порадует сочной картинкой и невероятно четким разрешением 2880x1800 — детали будут видны даже в самых насыщенных оттенках. Повышенная частота обновления в 90 Гц обеспечивает плавную работу интерфейса и комфорт при просмотре динамичного контента. Мощный процессор Intel Core i7 с 10 ядрами и частотой 1,8 ГГц легко справится с многозадачностью, а современная оперативная память DDR5 ускорит запуск программ и обработку данных. Продуманная подсветка клавиатуры — отличное решение для работы в любое время суток. Устройство поставляется без установленной операционной системы, что дает вам полный контроль над выбором ПО.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0)