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Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0)

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Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 1
Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 2
Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 3
Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 4
Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 5
Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 6
Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook B9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 1
  • Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 2
  • Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 3
  • Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 4
  • Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 5
  • Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 6
  • Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14&quot; OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735507
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х28х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0)

Стильный ноутбук Asus с 14-дюймовым OLED-экраном порадует сочной картинкой и невероятно четким разрешением 2880x1800 — детали будут видны даже в самых насыщенных оттенках. Повышенная частота обновления в 90 Гц обеспечивает плавную работу интерфейса и комфорт при просмотре динамичного контента. Мощный процессор Intel Core i7 с 10 ядрами и частотой 1,8 ГГц легко справится с многозадачностью, а современная оперативная память DDR5 ускорит запуск программ и обработку данных. Продуманная подсветка клавиатуры — отличное решение для работы в любое время суток. Устройство поставляется без установленной операционной системы, что дает вам полный контроль над выбором ПО.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный ноутбук Asus с 14-дюймовым OLED-экраном порадует сочной картинкой и невероятно четким разрешением 2880x1800 — детали будут видны даже в самых насыщенных оттенках. Повышенная частота обновления в 90 Гц обеспечивает плавную работу интерфейса и комфорт при просмотре динамичного контента. Мощный процессор Intel Core i7 с 10 ядрами и частотой 1,8 ГГц легко справится с многозадачностью, а современная оперативная память DDR5 ускорит запуск программ и обработку данных. Продуманная подсветка клавиатуры — отличное решение для работы в любое время суток. Устройство поставляется без установленной операционной системы, что дает вам полный контроль над выбором ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb SSD черный (90NX05W1-M03AK0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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