Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18" Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18" Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0)
Asus выпустил ноутбук для тех, кто ценит масштаб и производительность. Благодаря огромному 18-дюймовому экрану с частотой обновления 144 Гц вы погружаетесь в безупречно плавное изображение — мощное преимущество для игр и работы с графикой. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти и современная оперативная память DDR5 легко справляются с ресурсоёмкими задачами. SSD на 512 Гб ускоряет загрузку файлов и даёт много места для хранения. Выполненный в стильном сером цвете пластиковый корпус остаётся лёгким и практичным. Клавиатура радует подсветкой — удобно работать в любое время суток. В арсенале есть и USB 2.0, и USB Type-C — оптимум для подключения устройств. Ноутбук без предустановленной ОС позволяет самостоятельно выбрать нужное программное обеспечение.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8050 18" Ryzen 7 260 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 8Gb серый (90NR0NM1-M002H0)