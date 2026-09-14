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Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16" Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16" Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30)

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Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16&quot; Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото 1
Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16&quot; Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото 2
Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16&quot; Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото 3
Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16&quot; Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото 4
Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16&quot; Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото 5
Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16&quot; Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16&quot; Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото 1
  • Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16&quot; Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото 2
  • Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16&quot; Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото 3
  • Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16&quot; Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото 4
  • Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16&quot; Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото 5
  • Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16&quot; Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735502
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х6х1
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16" Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30)

Стильный ноутбук Asus в прочном алюминиевом корпусе — надёжное решение для современных задач. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 радует четкой и насыщенной картинкой, а благодаря серому цвету устройство выглядит строго и элегантно. Производительный 10-ядерный процессор Intel Core i5 с рабочей частотой 1,4 ГГц в сочетании с быстрой оперативной памятью DDR5 обеспечивают комфорт при выполнении множества повседневных задач. Ноутбук поставляется без ОС, что позволит выбрать именно ту систему, которая подходит именно вам. Оптимальная частота обновления экрана — 60 Гц — хорошо подойдёт для работы, обучения и просмотра мультимедиа.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16" Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный ноутбук Asus в прочном алюминиевом корпусе — надёжное решение для современных задач. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 радует четкой и насыщенной картинкой, а благодаря серому цвету устройство выглядит строго и элегантно. Производительный 10-ядерный процессор Intel Core i5 с рабочей частотой 1,4 ГГц в сочетании с быстрой оперативной памятью DDR5 обеспечивают комфорт при выполнении множества повседневных задач. Ноутбук поставляется без ОС, что позволит выбрать именно ту систему, которая подходит именно вам. Оптимальная частота обновления экрана — 60 Гц — хорошо подойдёт для работы, обучения и просмотра мультимедиа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus B5605CVA-MB0300 16" Core 5 120U 16Gb/512Gb SSD Gentle Grey (90NX08H1-M00A30) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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