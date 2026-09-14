Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0)
Стильный синий ноутбук Asus с долговечным алюминиевым корпусом и ультракомпактным 14-дюймовым экраном — идеальное сочетание удобства и современного дизайна. Высокое разрешение 2880x1800 и OLED-матрица дарят невероятно яркую, насыщенную картинку с насыщенным черным цветом, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность даже в динамичных задачах. Мощный процессор с 16 ядрами и частотой 2,9 ГГц справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями, а оперативная память LPDDR5x и быстрый SSD-накопитель обеспечивают мгновенный отклик. Подсветка клавиатуры добавит комфорта при работе в тёмное время суток. Модель поставляется без установленной ОС — стойте у руля своего выбора программного обеспечения.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1341 14" 3K OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01ZA0)