Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14" OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14" OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14&quot; OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
162 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735500
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
4.5

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14" OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0)

Компактный и лёгкий ультрабук Asus с серебристым корпусом создан для динамичного ритма жизни. Яркий 14-дюймовый OLED-экран с плавной частотой обновления 120 Гц порадует чёткой картинкой и насыщенными цветами — работать и смотреть фильмы станет комфортно даже в движении. Мощный 16-ядерный процессор Intel и быстрая оперативная память LPDDR5x обеспечивают мгновенный отклик и лёгкое выполнение ресурсоёмких задач. Надёжный SSD гарантирует высокую скорость загрузки системы и приложений, а Windows 11 Pro обеспечивает современный интерфейс и расширенные возможности работы. Два порта USB Type-C делают подключение периферии простым и удобным. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любом освещении — ноутбук всегда готов поддержать ваши идеи.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14" OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ультрабук Asus с серебристым корпусом создан для динамичного ритма жизни. Яркий 14-дюймовый OLED-экран с плавной частотой обновления 120 Гц порадует чёткой картинкой и насыщенными цветами — работать и смотреть фильмы станет комфортно даже в движении. Мощный 16-ядерный процессор Intel и быстрая оперативная память LPDDR5x обеспечивают мгновенный отклик и лёгкое выполнение ресурсоёмких задач. Надёжный SSD гарантирует высокую скорость загрузки системы и приложений, а Windows 11 Pro обеспечивает современный интерфейс и расширенные возможности работы. Два порта USB Type-C делают подключение периферии простым и удобным. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любом освещении — ноутбук всегда готов поддержать ваши идеи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14" OLED Core Ultra 9 285H 32GB/1TB SSD Foggy Silver (90NB14W2-M010D0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...