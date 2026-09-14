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Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6" FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6" FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0)

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Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 1
Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 2
Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 3
Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 4
Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 5
Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 6
Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 7
Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 8
Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 9
Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 1
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 2
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 3
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 4
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 5
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 6
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 7
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 8
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 9
  • Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6&quot; FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735499
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6" FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0)

Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 15,6 дюйма и тонкой IPS-матрицей порадует сочной и чёткой Full HD-картинкой — изображение будет ярким и детальным, а работать или смотреть фильмы на таком экране действительно комфортно. Интеллектуальный процессор Intel Core i5 и оперативная память DDR4 легко справятся с любыми повседневными задачами, будь то учёба, офис или развлечения. Благодаря синему цвету корпуса и лаконичному пластику эта модель выделяется среди стандартных решений. Подсветка клавиатуры удобна для работы в тёмное время суток, а стандартная частота обновления 60 Гц подойдёт для стабильной работы и просмотра видео. Один порт USB 2.0 позволит подключить самые необходимые устройства. Модель поставляется без операционной системы — можно установить всё, что ближе вашим задачам.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6" FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 15,6 дюйма и тонкой IPS-матрицей порадует сочной и чёткой Full HD-картинкой — изображение будет ярким и детальным, а работать или смотреть фильмы на таком экране действительно комфортно. Интеллектуальный процессор Intel Core i5 и оперативная память DDR4 легко справятся с любыми повседневными задачами, будь то учёба, офис или развлечения. Благодаря синему цвету корпуса и лаконичному пластику эта модель выделяется среди стандартных решений. Подсветка клавиатуры удобна для работы в тёмное время суток, а стандартная частота обновления 60 Гц подойдёт для стабильной работы и просмотра видео. Один порт USB 2.0 позволит подключить самые необходимые устройства. Модель поставляется без операционной системы — можно установить всё, что ближе вашим задачам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus X1502VA-BQ530 15.6" FHD IPS Core i5-13420H 8Gb/512Gb SSD синий (90NB10T1-M00PT0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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