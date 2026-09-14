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Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16" Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16" Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey

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Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16&quot; Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735496
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.77

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16" Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey

Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым OLED-экраном порадует не только яркой и насыщенной картинкой, но и приятным расширением 1920x1200 — для работы с документами или погружения в фильмы. Металлический корпус защищает устройство и придаёт ему стиль — серый цвет выглядит строго и современно. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в тёмное время суток. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 на 2 ГГц в паре с быстрой оперативной памятью DDR5 раскрывают потенциал устройства для многозадачности. Частота обновления экрана 60 Гц подойдёт для ежедневной работы и развлечений. Ноутбук поставляется без операционной системы — свобода выбирать и настраивать всё под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16" Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым OLED-экраном порадует не только яркой и насыщенной картинкой, но и приятным расширением 1920x1200 — для работы с документами или погружения в фильмы. Металлический корпус защищает устройство и придаёт ему стиль — серый цвет выглядит строго и современно. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в тёмное время суток. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 на 2 ГГц в паре с быстрой оперативной памятью DDR5 раскрывают потенциал устройства для многозадачности. Частота обновления экрана 60 Гц подойдёт для ежедневной работы и развлечений. Ноутбук поставляется без операционной системы — свобода выбирать и настраивать всё под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook S16 OLED S3607CA-SH134 16" Core Ultra 7 255H 16GB/1024GB SSD (90NB16I2-M009Z0) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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