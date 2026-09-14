Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14" Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14" Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey
Ноутбук Asus в стильном сером корпусе из алюминия — сочетание надёжности и эстетики для тех, кто ценит не только производительность, но и внешний вид. Продвинутый процессор от Intel и оперативная память DDR5 легко справятся с современными задачами, а встроенная видеокарта подойдёт для учёбы, работы и развлечений. 512 Гб на быстрым SSD — всё необходимое всегда под рукой и загружается мгновенно. Яркий IPS-экран с частотой 60 Гц приятен для глаз и отлично подходит для фильмов или обработки фото. Удобство работы дополняет клавиатура с подсветкой — комфорт даже в темноте. Подключить гаджеты просто: есть USB 2.0 и сразу два универсальных USB Type-C.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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