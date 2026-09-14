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Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14" Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14" Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey

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Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14&quot; Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735495
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14" Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey

Ноутбук Asus в стильном сером корпусе из алюминия — сочетание надёжности и эстетики для тех, кто ценит не только производительность, но и внешний вид. Продвинутый процессор от Intel и оперативная память DDR5 легко справятся с современными задачами, а встроенная видеокарта подойдёт для учёбы, работы и развлечений. 512 Гб на быстрым SSD — всё необходимое всегда под рукой и загружается мгновенно. Яркий IPS-экран с частотой 60 Гц приятен для глаз и отлично подходит для фильмов или обработки фото. Удобство работы дополняет клавиатура с подсветкой — комфорт даже в темноте. Подключить гаджеты просто: есть USB 2.0 и сразу два универсальных USB Type-C.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14" Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus в стильном сером корпусе из алюминия — сочетание надёжности и эстетики для тех, кто ценит не только производительность, но и внешний вид. Продвинутый процессор от Intel и оперативная память DDR5 легко справятся с современными задачами, а встроенная видеокарта подойдёт для учёбы, работы и развлечений. 512 Гб на быстрым SSD — всё необходимое всегда под рукой и загружается мгновенно. Яркий IPS-экран с частотой 60 Гц приятен для глаз и отлично подходит для фильмов или обработки фото. Удобство работы дополняет клавиатура с подсветкой — комфорт даже в темноте. Подключить гаджеты просто: есть USB 2.0 и сразу два универсальных USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook S14 S3407-LY084 14" Core 5 210H 16GB/512GB SSD (90NB1682-M00720) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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