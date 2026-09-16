Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0)
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus подарит яркие впечатления благодаря OLED-экрану с разрешением 1920x1200 — насыщенные цвета, тонкие детали, комфорт даже при длительной работе. Лёгкий и прочный алюминиевый корпус не только выглядит стильно, но и легко переживёт поездки и ежедневные перемещения. 16 Гб оперативной памяти DDR5 и встроенный процессор Intel обеспечивают быструю работу без лишних задержек — этот ноутбук легко справляется с несколькими задачами одновременно. Встроенный SSD на 512 Гб гарантирует моментальный запуск программ и большую библиотеку файлов. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт даже при работе в темноте. Два USB Type-C позволяют подключать современные устройства. Версия Bluetooth v5.4 открывает быстрые и стабильные беспроводные соединения. Устройство идёт без операционной системы — вы свободны выбрать то, что нужно именно вам.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0)