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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0)

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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14&quot; OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 420 руб. 
Начислим 1319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735494
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0)
82 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
325
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0)

Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus подарит яркие впечатления благодаря OLED-экрану с разрешением 1920x1200 — насыщенные цвета, тонкие детали, комфорт даже при длительной работе. Лёгкий и прочный алюминиевый корпус не только выглядит стильно, но и легко переживёт поездки и ежедневные перемещения. 16 Гб оперативной памяти DDR5 и встроенный процессор Intel обеспечивают быструю работу без лишних задержек — этот ноутбук легко справляется с несколькими задачами одновременно. Встроенный SSD на 512 Гб гарантирует моментальный запуск программ и большую библиотеку файлов. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт даже при работе в темноте. Два USB Type-C позволяют подключать современные устройства. Версия Bluetooth v5.4 открывает быстрые и стабильные беспроводные соединения. Устройство идёт без операционной системы — вы свободны выбрать то, что нужно именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
325
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus подарит яркие впечатления благодаря OLED-экрану с разрешением 1920x1200 — насыщенные цвета, тонкие детали, комфорт даже при длительной работе. Лёгкий и прочный алюминиевый корпус не только выглядит стильно, но и легко переживёт поездки и ежедневные перемещения. 16 Гб оперативной памяти DDR5 и встроенный процессор Intel обеспечивают быструю работу без лишних задержек — этот ноутбук легко справляется с несколькими задачами одновременно. Встроенный SSD на 512 Гб гарантирует моментальный запуск программ и большую библиотеку файлов. Клавиатура с подсветкой создаёт комфорт даже при работе в темноте. Два USB Type-C позволяют подключать современные устройства. Версия Bluetooth v5.4 открывает быстрые и стабильные беспроводные соединения. Устройство идёт без операционной системы — вы свободны выбрать то, что нужно именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 325 16Gb/512Gb SSD серый (90NB1762-M004K0) - по цене 82420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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