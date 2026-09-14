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Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14" OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14" OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0)

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Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 1
Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 2
Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 3
Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 4
Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 5
Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 6
Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus UX3405CA
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 1
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 2
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 3
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 4
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 5
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 6
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14&quot; OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735488
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus UX3405CA
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х29х6
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14" OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0)

Компактный и невероятно лёгкий ноутбук Asus весит всего 1,2 кг — его удобно брать с собой в любой ритм жизни. 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц подарит яркое и плавное изображение, идеально подходя для работы и развлечений. Корпус из алюминия не только стильный, но и надёжный, а насыщенный синий цвет выделяет ноутбук из толпы. Мощный процессор Intel Core Ultra 5 сочетается с оперативной памятью DDR5, чтобы обеспечить быструю и плавную работу при любых задачах. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта даже в сумерках, а отсутствие предустановленной ОС даёт свободу выбора — устанавливайте любую систему по своему вкусу.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14" OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus UX3405CA
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и невероятно лёгкий ноутбук Asus весит всего 1,2 кг — его удобно брать с собой в любой ритм жизни. 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц подарит яркое и плавное изображение, идеально подходя для работы и развлечений. Корпус из алюминия не только стильный, но и надёжный, а насыщенный синий цвет выделяет ноутбук из толпы. Мощный процессор Intel Core Ultra 5 сочетается с оперативной памятью DDR5, чтобы обеспечить быструю и плавную работу при любых задачах. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта даже в сумерках, а отсутствие предустановленной ОС даёт свободу выбора — устанавливайте любую систему по своему вкусу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus UX3405CA-ST1350 14" OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512Gb SSD синий (90NB14W1-M01ZM0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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