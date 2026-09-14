Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16" Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16" Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0)
Ноутбук Asus создан для тех, кто ценит производительность и удобство в одном устройстве. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 порадует яркой и чёткой картинкой, идеально подходящей для работы с графикой, мультимедиа и комфортного просмотра фильмов. Высокая производительность обеспечивается процессором Intel, 16 Гб оперативной памяти и дискретной видеокартой с 8 Гб видеопамяти — такой комплект легко справится с любыми задачами: от серьёзной работы до современных игр. Солидный запас памяти — 1024 Гб SSD — позволяет хранить внушительные архивы данных и работать с большими файлами без задержек. Современный Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную связь с беспроводными устройствами. Клавиатура оснащена приятной подсветкой, которая добавит комфорта при работе в любое время суток. Два USB Type-C помогут подключить актуальные аксессуары. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук удобным для постоянных поездок и работы вне офиса — универсальное решение для активных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16" Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0)