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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16" Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16" Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16&quot; Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735487
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
4.3

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16" Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0)

Ноутбук Asus создан для тех, кто ценит производительность и удобство в одном устройстве. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 порадует яркой и чёткой картинкой, идеально подходящей для работы с графикой, мультимедиа и комфортного просмотра фильмов. Высокая производительность обеспечивается процессором Intel, 16 Гб оперативной памяти и дискретной видеокартой с 8 Гб видеопамяти — такой комплект легко справится с любыми задачами: от серьёзной работы до современных игр. Солидный запас памяти — 1024 Гб SSD — позволяет хранить внушительные архивы данных и работать с большими файлами без задержек. Современный Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную связь с беспроводными устройствами. Клавиатура оснащена приятной подсветкой, которая добавит комфорта при работе в любое время суток. Два USB Type-C помогут подключить актуальные аксессуары. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук удобным для постоянных поездок и работы вне офиса — универсальное решение для активных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16" Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus создан для тех, кто ценит производительность и удобство в одном устройстве. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 порадует яркой и чёткой картинкой, идеально подходящей для работы с графикой, мультимедиа и комфортного просмотра фильмов. Высокая производительность обеспечивается процессором Intel, 16 Гб оперативной памяти и дискретной видеокартой с 8 Гб видеопамяти — такой комплект легко справится с любыми задачами: от серьёзной работы до современных игр. Солидный запас памяти — 1024 Гб SSD — позволяет хранить внушительные архивы данных и работать с большими файлами без задержек. Современный Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную связь с беспроводными устройствами. Клавиатура оснащена приятной подсветкой, которая добавит комфорта при работе в любое время суток. Два USB Type-C помогут подключить актуальные аксессуары. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук удобным для постоянных поездок и работы вне офиса — универсальное решение для активных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV130 16" Core i5 14450HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 8Gb grey (90NR0NB1-M007D0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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