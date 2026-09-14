Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735486
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х15
Вес, кг.
3.06

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0)

Asus выпускает ноутбук с внушительным 16-дюймовым экраном — настоящий простор для творчества, работы и развлечений. Благодаря частоте обновления 144 Гц изображение всегда плавное, что особенно ценят геймеры и те, кто работает с видео. Дискретная видеокарта с 6 Гб памяти отлично справляется с графическими задачами, а быстрый SSD на 512 Гб позволит забыть о долгих загрузках и хранить всё важное под рукой. Современная оперативная память DDR4 обеспечивает высокую скорость работы вместе с процессором Intel. Пластиковый серый корпус делает ноутбук лёгким и стильным, а клавиатура с подсветкой — настоящей находкой для тех, кто много работает в темноте. Благодаря наличию USB Type-C вы всегда на шаг впереди. Модель идёт без установленной операционной системы — только то, что вам нужно, никаких лишних программ.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus выпускает ноутбук с внушительным 16-дюймовым экраном — настоящий простор для творчества, работы и развлечений. Благодаря частоте обновления 144 Гц изображение всегда плавное, что особенно ценят геймеры и те, кто работает с видео. Дискретная видеокарта с 6 Гб памяти отлично справляется с графическими задачами, а быстрый SSD на 512 Гб позволит забыть о долгих загрузках и хранить всё важное под рукой. Современная оперативная память DDR4 обеспечивает высокую скорость работы вместе с процессором Intel. Пластиковый серый корпус делает ноутбук лёгким и стильным, а клавиатура с подсветкой — настоящей находкой для тех, кто много работает в темноте. Благодаря наличию USB Type-C вы всегда на шаг впереди. Модель идёт без установленной операционной системы — только то, что вам нужно, никаких лишних программ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...