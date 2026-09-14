Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0)
Asus выпускает ноутбук с внушительным 16-дюймовым экраном — настоящий простор для творчества, работы и развлечений. Благодаря частоте обновления 144 Гц изображение всегда плавное, что особенно ценят геймеры и те, кто работает с видео. Дискретная видеокарта с 6 Гб памяти отлично справляется с графическими задачами, а быстрый SSD на 512 Гб позволит забыть о долгих загрузках и хранить всё важное под рукой. Современная оперативная память DDR4 обеспечивает высокую скорость работы вместе с процессором Intel. Пластиковый серый корпус делает ноутбук лёгким и стильным, а клавиатура с подсветкой — настоящей находкой для тех, кто много работает в темноте. Благодаря наличию USB Type-C вы всегда на шаг впереди. Модель идёт без установленной операционной системы — только то, что вам нужно, никаких лишних программ.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD RTX 3050 6GB серый (90NR0MZ6-M000Z0)