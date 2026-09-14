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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16"IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16"IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0)

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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 11
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 12
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 12
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16&quot;IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735484
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
5.15

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16"IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0)

Ноутбук Asus с 16-дюймовым экраном и впечатляющим разрешением 1920x1200 станет надёжным помощником для работы и развлечений. Яркая IPS-матрица с частотой обновления 240 Гц обеспечивает плавную картинку — идеальный выбор для динамичных игр и просмотра фильмов. Мощный 16-ядерный процессор Intel Core i7 с частотой 2,2 ГГц легко справится со множеством задач одновременно, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют быструю работу даже при загрузке ресурсоёмких программ. Видеопамять на 8 Гб открывает возможности для работы с графикой и запуска современных приложений. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любое время суток, а корпус из пластика делает устройство лёгким и практичным для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16"IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с 16-дюймовым экраном и впечатляющим разрешением 1920x1200 станет надёжным помощником для работы и развлечений. Яркая IPS-матрица с частотой обновления 240 Гц обеспечивает плавную картинку — идеальный выбор для динамичных игр и просмотра фильмов. Мощный 16-ядерный процессор Intel Core i7 с частотой 2,2 ГГц легко справится со множеством задач одновременно, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют быструю работу даже при загрузке ресурсоёмких программ. Видеопамять на 8 Гб открывает возможности для работы с графикой и запуска современных приложений. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любое время суток, а корпус из пластика делает устройство лёгким и практичным для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16"IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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