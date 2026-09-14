Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16"IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16"IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0)
Ноутбук Asus с 16-дюймовым экраном и впечатляющим разрешением 1920x1200 станет надёжным помощником для работы и развлечений. Яркая IPS-матрица с частотой обновления 240 Гц обеспечивает плавную картинку — идеальный выбор для динамичных игр и просмотра фильмов. Мощный 16-ядерный процессор Intel Core i7 с частотой 2,2 ГГц легко справится со множеством задач одновременно, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют быструю работу даже при загрузке ресурсоёмких программ. Видеопамять на 8 Гб открывает возможности для работы с графикой и запуска современных приложений. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любое время суток, а корпус из пластика делает устройство лёгким и практичным для ежедневного использования.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-AS74 16"IPS Core i7-14650HX 16Gb/1Tb SSD RTX 5060 Win 11 Home серый (90NR0LB1-M000M0)