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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
311 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735483
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Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PW-TS133 16" IPS Ryzen 9 8940HX 32Gb/1Tb SSD RTX5080 16Gb серый (90NR0QK7-M006P0)
Asus предлагает серьёзную мощь в стильном сером корпусе: ноутбук с диагональю 16 дюймов, высоким разрешением 2560x1600 и яркой IPS-матрицей. Частота обновления экрана 165 Гц подарит плавное изображение — настоящий подарок для динамичных игр и графики. Лёгкая работа с тяжёлыми задачами благодаря процессору AMD с частотой 2,4 ГГц, 32 ГБ современной оперативной памяти DDR5 и объёму SSD на 1024 ГБ — для быстрой загрузки и хранения всего необходимого. Видеопамяти 16 ГБ хватит даже для самых ресурсоёмких приложений. Вес 2,55 кг делает ноутбук удобным компаньоном для учёбы и работы вне дома, а поддержка Bluetooth v5.4 расширяет возможность беспроводного подключения. Продуманный выбор для тех, кто ищет баланс мощности и мобильности без лишних ограничений.
Asus предлагает серьёзную мощь в стильном сером корпусе: ноутбук с диагональю 16 дюймов, высоким разрешением 2560x1600 и яркой IPS-матрицей. Частота обновления экрана 165 Гц подарит плавное изображение — настоящий подарок для динамичных игр и графики. Лёгкая работа с тяжёлыми задачами благодаря процессору AMD с частотой 2,4 ГГц, 32 ГБ современной оперативной памяти DDR5 и объёму SSD на 1024 ГБ — для быстрой загрузки и хранения всего необходимого. Видеопамяти 16 ГБ хватит даже для самых ресурсоёмких приложений. Вес 2,55 кг делает ноутбук удобным компаньоном для учёбы и работы вне дома, а поддержка Bluetooth v5.4 расширяет возможность беспроводного подключения. Продуманный выбор для тех, кто ищет баланс мощности и мобильности без лишних ограничений.
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PW-TS133 16" IPS Ryzen 9 8940HX 32Gb/1Tb SSD RTX5080 16Gb серый (90NR0QK7-M006P0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PW-TS133 16" IPS Ryzen 9 8940HX 32Gb/1Tb SSD RTX5080 16Gb серый (90NR0QK7-M006P0)