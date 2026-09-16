Ноутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (90NX0881-M02DB0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 260 руб.
В наличии
Код товара: 735481
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82 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
1.66
Описание товара Ноутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (90NX0881-M02DB0)
Ноутбук Asus с 15,6-дюймовым IPS-экраном порадует яркой картинкой и Full HD разрешением 1920x1080 — изображение чёткое и реалистичное в любых задачах. Мощный 10-ядерный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую скорость работы, идеально подходя для многозадачности, учёбы и творчества. Вместительный SSD на 512 Гб позволяет хранить большой объём данных, а серый цвет корпуса придаёт устройству строгий и стильный вид. Отсутствие предустановленной операционной системы — свобода выбора для тех, кто предпочитает настроить всё под себя.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus с 15,6-дюймовым IPS-экраном порадует яркой картинкой и Full HD разрешением 1920x1080 — изображение чёткое и реалистичное в любых задачах. Мощный 10-ядерный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую скорость работы, идеально подходя для многозадачности, учёбы и творчества. Вместительный SSD на 512 Гб позволяет хранить большой объём данных, а серый цвет корпуса придаёт устройству строгий и стильный вид. Отсутствие предустановленной операционной системы — свобода выбора для тех, кто предпочитает настроить всё под себя.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Ноутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (90NX0881-M02DB0) - по цене 82260 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (90NX0881-M02DB0)