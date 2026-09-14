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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16" PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16" PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20)

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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 11
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 12
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 13
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 14
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 15
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 11
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 12
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 13
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 14
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 15
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16&quot; PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735480
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16" PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20)

Этот ультрабук Asus с диагональю экрана 16 дюймов словно создан для тех, кто ценит простор рабочей поверхности и стильные решения. Серый алюминиевый корпус придаёт устройству солидность и лёгкость — такой ноутбук не утратит презентабельности даже спустя время. Подсветка клавиатуры добавит комфорта при вечерней работе или учёбе. Быстродействие обеспечивают четыре ядра процессора AMD и быстрый SSD на 512 Гб — храните большие проекты и запускайте программы без задержек. Современная оперативная память DDR5 гарантирует плавную работу даже в режиме многозадачности. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для повседневных задач, а наличие двух USB Type-C портов расширяет ваши способы подключения. Высокая частота обновления экрана 144 Гц порадует плавной и отзывчивой картинкой: удобно и для работы, и для развлечений. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете подходящее ПО.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16" PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ультрабук Asus с диагональю экрана 16 дюймов словно создан для тех, кто ценит простор рабочей поверхности и стильные решения. Серый алюминиевый корпус придаёт устройству солидность и лёгкость — такой ноутбук не утратит презентабельности даже спустя время. Подсветка клавиатуры добавит комфорта при вечерней работе или учёбе. Быстродействие обеспечивают четыре ядра процессора AMD и быстрый SSD на 512 Гб — храните большие проекты и запускайте программы без задержек. Современная оперативная память DDR5 гарантирует плавную работу даже в режиме многозадачности. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для повседневных задач, а наличие двух USB Type-C портов расширяет ваши способы подключения. Высокая частота обновления экрана 144 Гц порадует плавной и отзывчивой картинкой: удобно и для работы, и для развлечений. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете подходящее ПО.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16" PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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