Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16" PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 16" PM3606CKA-MB0398 Ryzen AI R5-330 32GB/512GB SSD (90NX0981-M00E20)
Этот ультрабук Asus с диагональю экрана 16 дюймов словно создан для тех, кто ценит простор рабочей поверхности и стильные решения. Серый алюминиевый корпус придаёт устройству солидность и лёгкость — такой ноутбук не утратит презентабельности даже спустя время. Подсветка клавиатуры добавит комфорта при вечерней работе или учёбе. Быстродействие обеспечивают четыре ядра процессора AMD и быстрый SSD на 512 Гб — храните большие проекты и запускайте программы без задержек. Современная оперативная память DDR5 гарантирует плавную работу даже в режиме многозадачности. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для повседневных задач, а наличие двух USB Type-C портов расширяет ваши способы подключения. Высокая частота обновления экрана 144 Гц порадует плавной и отзывчивой картинкой: удобно и для работы, и для развлечений. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете подходящее ПО.
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