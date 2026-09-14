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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14" B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14" B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70)

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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14&quot; B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735478
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
1.47

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14" B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70)

Компактный ноутбук Asus с 14-дюймовым экраном — идеальный спутник для работы и учёбы вне дома. В сердце устройства — мощный 10-ядерный процессор Intel, который легко справится с многозадачностью и современными приложениями. Встроенная видеокарта отлично подходит для комфортной работы с офисными программами и серфинга в интернете. Скоростной SSD на 512 Гб вместит все нужные файлы, а новая оперативная память DDR5 гарантирует плавную и быструю работу. Регулируемая подсветка клавиатуры позволит работать даже в темноте, а наличие двух портов USB Type-C оценят те, кто часто подключает современные аксессуары. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук удобным для транспортировки. Модель поставляется без операционной системы — вы сможете установить ту, которая подходит именно вам. Частота обновления 60 Гц обеспечивает чёткое и стабильное изображение.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14" B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Asus с 14-дюймовым экраном — идеальный спутник для работы и учёбы вне дома. В сердце устройства — мощный 10-ядерный процессор Intel, который легко справится с многозадачностью и современными приложениями. Встроенная видеокарта отлично подходит для комфортной работы с офисными программами и серфинга в интернете. Скоростной SSD на 512 Гб вместит все нужные файлы, а новая оперативная память DDR5 гарантирует плавную и быструю работу. Регулируемая подсветка клавиатуры позволит работать даже в темноте, а наличие двух портов USB Type-C оценят те, кто часто подключает современные аксессуары. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук удобным для транспортировки. Модель поставляется без операционной системы — вы сможете установить ту, которая подходит именно вам. Частота обновления 60 Гц обеспечивает чёткое и стабильное изображение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream 14" B3405CVA-LY1310 IPSl Core 5 120U 16GB/512GB SSD серый (90NX08K1-M01E70) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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