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Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6" BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6" BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0)

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Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook BM1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6&quot; BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735474
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook BM1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535U
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х1
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6" BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0)

Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 15,6 дюйма — удачное сочетание современного дизайна и функциональности. Просторный IPS-дисплей с разрешением 1920x1080 порадует чёткой и насыщенной картинкой, а привычная частота обновления 60 Гц подойдёт для работы, обучения и развлечений. Матовый серый корпус из пластика подчёркивает стиль и делает устройство лёгким. Подсветка клавиатуры создаст комфорт при наборе текста даже в вечернее время. Оперативная память DDR5 обеспечивает высокую скорость работы, а процессор AMD Ryzen 5 с частотой 2,9 ГГц справится с многозадачностью. Устройство поставляется без ОС, что позволит установить нужную систему для своих задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6" BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook BM1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7535U
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с диагональю экрана 15,6 дюйма — удачное сочетание современного дизайна и функциональности. Просторный IPS-дисплей с разрешением 1920x1080 порадует чёткой и насыщенной картинкой, а привычная частота обновления 60 Гц подойдёт для работы, обучения и развлечений. Матовый серый корпус из пластика подчёркивает стиль и делает устройство лёгким. Подсветка клавиатуры создаст комфорт при наборе текста даже в вечернее время. Оперативная память DDR5 обеспечивает высокую скорость работы, а процессор AMD Ryzen 5 с частотой 2,9 ГГц справится с многозадачностью. Устройство поставляется без ОС, что позволит установить нужную систему для своих задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook BM1 15.6" BM1503CDA-S72009 Ryzen 5 7535U 16GB/256GB SSD AMD Radeon 660M серый (90NX0821-M026J0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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