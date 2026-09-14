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Ноутбук Asus ExpertBook B9 14" B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook B9 14" B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010)

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Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook B9
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook B9 14&quot; B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735473
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B9
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B9 14" B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010)

Этот ноутбук Asus сочетает в себе современную мощность и премиальный стиль. Компактная 14-дюймовая диагональ экрана и тонкий металлический корпус делают его идеальным спутником для деловых поездок и учебы. Яркая OLED-матрица с разрешением 2880x1800 порадует сочной, детализированной картинкой — фильмы и работа с графикой смотрятся потрясающе. Мощный 10-ядерный процессор Intel работает в паре с внушительными 32 Гб оперативной памяти: ноутбук справляется с любыми задачами — от сложных вычислений и многозадачности до монтажа видео. Для хранения проектов и мультимедиа предусмотрен быстрый SSD объёмом 1024 Гб — забудьте о нехватке пространства и долгой загрузке файлов. Встроенный кард-ридер всегда под рукой для быстрой работы с фото и видео, а сканер отпечатка пальца удобно и надежно защитит ваши данные. Подсветка клавиатуры позволит с комфортом работать даже ночью, а новейший Bluetooth v5.4 обеспечит стабильное и быстрое соединение с любимыми аксессуарами. Установленная Windows 11 Home готова к использованию сразу после покупки — просто включайте и начинайте творить.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B9 14" B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B9
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus сочетает в себе современную мощность и премиальный стиль. Компактная 14-дюймовая диагональ экрана и тонкий металлический корпус делают его идеальным спутником для деловых поездок и учебы. Яркая OLED-матрица с разрешением 2880x1800 порадует сочной, детализированной картинкой — фильмы и работа с графикой смотрятся потрясающе. Мощный 10-ядерный процессор Intel работает в паре с внушительными 32 Гб оперативной памяти: ноутбук справляется с любыми задачами — от сложных вычислений и многозадачности до монтажа видео. Для хранения проектов и мультимедиа предусмотрен быстрый SSD объёмом 1024 Гб — забудьте о нехватке пространства и долгой загрузке файлов. Встроенный кард-ридер всегда под рукой для быстрой работы с фото и видео, а сканер отпечатка пальца удобно и надежно защитит ваши данные. Подсветка клавиатуры позволит с комфортом работать даже ночью, а новейший Bluetooth v5.4 обеспечит стабильное и быстрое соединение с любимыми аксессуарами. Установленная Windows 11 Home готова к использованию сразу после покупки — просто включайте и начинайте творить.
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Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B9 14" B9403CVAR-PP2169W Intel Graphics OLED Core 7 150U 32Gb SSD1Tb Win 11 Home black (90NX05W1-M03010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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