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Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0)

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Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 11
Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 16&quot; B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735472
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
1.75

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0)

Asus сочетает в себе элегантность и производительность. Компактный вес 1,74 кг для внушительного 16-дюймового экрана делает этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. Корпус из алюминия не только выглядит стильно, но и защищает устройство от повседневных невзгод. Частота обновления 144 Гц и IPS-матрица с разрешением 2560x1600 порадуют плавностью и чёткостью картинки, а клавиатура с подсветкой обеспечит комфорт даже в тёмное время суток. Современная память DDR5 и процессор Intel Core Ultra 7 дают мгновенный отклик и отличную скорость в повседневных задачах и ресурсоёмких программах. Стильный серый цвет гармонирует с лаконичным дизайном. Этот ноутбук создан для тех, кто ценит баланс между мобильностью и мощью.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus сочетает в себе элегантность и производительность. Компактный вес 1,74 кг для внушительного 16-дюймового экрана делает этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. Корпус из алюминия не только выглядит стильно, но и защищает устройство от повседневных невзгод. Частота обновления 144 Гц и IPS-матрица с разрешением 2560x1600 порадуют плавностью и чёткостью картинки, а клавиатура с подсветкой обеспечит комфорт даже в тёмное время суток. Современная память DDR5 и процессор Intel Core Ultra 7 дают мгновенный отклик и отличную скорость в повседневных задачах и ресурсоёмких программах. Стильный серый цвет гармонирует с лаконичным дизайном. Этот ноутбук создан для тех, кто ценит баланс между мобильностью и мощью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0126 IPS Core Ultra 7 16GB/512GB SSD серый (90NX08F1-M004H0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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