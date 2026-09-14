Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey
Этот ноутбук Asus сочетает в себе стильный серый корпус из прочного алюминия и серьёзные рабочие характеристики. Просторный 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 и частотой обновления 144 Гц идеально подойдёт для погружения в работу или развлечения с плавной картинкой и детализацией выше стандартной. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают высокую скорость работы даже при многозадачности и ресурсоёмких задачах. SSD-накопитель ускоряет загрузку файлов и приложений, а сканер отпечатка пальца добавляет современный уровень безопасности. Встроенная видеокарта делает ноутбук энергоэффективным и тихим. Устройство поставляется без операционной системы, что даёт свободу выбора для индивидуальной настройки.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B5 16" B5605CCA-PL0123 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD (90NX08F1-M004D0) Grey