Ноутбук Asus ExpertBook B5 14" B5405CCA-LY0236 Core Ultra 7 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00880) Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B5 14" B5405CCA-LY0236 Core Ultra 7 16GB/512GB SSD (90NX08I1-M00880) Grey
Серый ноутбук Asus с компактным 14-дюймовым IPS?экраном и чётким разрешением 1920x1200 отлично подойдёт для активной работы и развлечений. Плавная картинка благодаря частоте обновления 60 Гц делает ежедневные задачи комфортнее. Мощный 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 с тактовой частотой 2,5 ГГц и 16 Гб оперативной памяти DDR5 позволяют без труда запускать ресурсоёмкие программы и работать в нескольких приложениях одновременно. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает моментальный отклик системы и молниеносную загрузку файлов. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете, что установить. Такой ноутбук станет идеальным решением для тех, кто ценит производительность и свободу настройки.
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