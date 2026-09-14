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Ноутбук Asus ExpertBook B5 14" B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook B5 14" B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840)

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Ноутбук Asus ExpertBook B5 14&quot; B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook B5 14&quot; B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook B5 14&quot; B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook B5 14&quot; B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook B5 14&quot; B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 14&quot; B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 14&quot; B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 14&quot; B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 14&quot; B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5 14&quot; B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735469
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B5 14" B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840)

Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus подходит для активной жизни — его удобно взять с собой на учёбу или в путешествие. Благодаря клавиатуре с подсветкой можно работать или учиться даже в тёмном помещении. Экран на IPS-матрице с разрешением 1920x1200 раскрывает детали, а комфортная частота обновления 60 Гц отлично подходит для длительных задач без лишней нагрузки на глаза. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с частотой 2,5 ГГц и быстрая оперативная память DDR5 справятся с современными программами и многозадачностью. Li-Pol аккумулятор обеспечивает стабильную работу, а элегантный серый корпус придаёт устройству сдержанный стиль. Модель поставляется без ОС — вы сами выбираете оптимальную платформу для ваших задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B5 14" B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus подходит для активной жизни — его удобно взять с собой на учёбу или в путешествие. Благодаря клавиатуре с подсветкой можно работать или учиться даже в тёмном помещении. Экран на IPS-матрице с разрешением 1920x1200 раскрывает детали, а комфортная частота обновления 60 Гц отлично подходит для длительных задач без лишней нагрузки на глаза. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с частотой 2,5 ГГц и быстрая оперативная память DDR5 справятся с современными программами и многозадачностью. Li-Pol аккумулятор обеспечивает стабильную работу, а элегантный серый корпус придаёт устройству сдержанный стиль. Модель поставляется без ОС — вы сами выбираете оптимальную платформу для ваших задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B5 14" B5405CCA-LY0232 Core Ultra 7 16GB/1024GB SSD Grey (90NX08I1-M00840) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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