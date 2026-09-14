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Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6" 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6" 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6&quot; 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6&quot; 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6&quot; 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6&quot; 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air 13
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6&quot; 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6&quot; 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6&quot; 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6&quot; 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6&quot; 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735467
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air 13
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6" 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A)

Лёгкий и компактный ноутбук Apple с весом всего 1,24 кг отлично подойдёт для динамичных людей, которым важно работать или учиться в движении. Большой 13,6-дюймовый IPS-экран с высоким разрешением 2560x1664 порадует чёткой и яркой картинкой — фильмы, фото и документы смотрятся особенно выразительно. Внутри — внушительные 16 Гб оперативной памяти и скоростной SSD на 512 Гб: никакого ожидания при запуске программ и масса места для ваших файлов, фото и проектов. Быстрая и безопасная авторизация благодаря сканеру отпечатка пальца. Клавиатура с подсветкой позволяет работать с комфортом в любое время суток. Современный Bluetooth 5.3 даёт новые возможности для подключения устройств. Всё работает на удобной Mac OS.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6" 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air 13
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и компактный ноутбук Apple с весом всего 1,24 кг отлично подойдёт для динамичных людей, которым важно работать или учиться в движении. Большой 13,6-дюймовый IPS-экран с высоким разрешением 2560x1664 порадует чёткой и яркой картинкой — фильмы, фото и документы смотрятся особенно выразительно. Внутри — внушительные 16 Гб оперативной памяти и скоростной SSD на 512 Гб: никакого ожидания при запуске программ и масса места для ваших файлов, фото и проектов. Быстрая и безопасная авторизация благодаря сканеру отпечатка пальца. Клавиатура с подсветкой позволяет работать с комфортом в любое время суток. Современный Bluetooth 5.3 даёт новые возможности для подключения устройств. Всё работает на удобной Mac OS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air 13 2025 Silver 13.6" 16Gb/512Gb SSD (MW0X3LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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