Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6" FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6" FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001)
Стильный серебристый ноутбук Acer с большим 15,6-дюймовым IPS-экраном и четким разрешением 1920x1080 создан для комфорта каждый день. Яркая матрица дарит насыщенное изображение, а широкий экран удобен как для учебы и работы, так и для отдыха. Встроенная видеокарта на базе процессора Intel обеспечивает баланс производительности и энергопотребления — без лишнего шума и перегрева. Модель оснащена двумя портами USB Type-C для современных гаджетов и работы с внешними устройствами, а вместительный SSD на 512 Гб дает свободу: места хватит и для документов, и для коллекции фильмов. Легкий пластиковый корпус надежен и не перегружает сумку, поэтому ноутбук удобно брать с собой. Подсветка клавиатуры отсутствует — никаких лишних деталей, только главное. Модель идет без предустановленной операционной системы — вы сами решаете, с чем работать.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 68 260 руб.17065 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D...
-
В наличииЦена 68 910 руб.17228 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/5...
-
В наличииЦена 69 500 руб. 106 090 руб.17375 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 Ultra 5 125U/16Gb/512Gb/Backlit/N...
-
В наличииЦена 69 610 руб.17403 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD...
-
В наличииЦена 70 480 руб.17620 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ924 Core i7 13620H 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 70 480 руб.17620 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 70 480 руб.17620 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X...
-
В наличииЦена 70 560 руб.17640 руб. в СплитНоутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/...
-
В наличииЦена 71 350 руб.17838 руб. в СплитНоутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 71 590 руб.17898 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16" IPS Core 5 210H 16Gb/...
-
В наличииЦена 71 590 руб.17898 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 73 520 руб.18380 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Acer AL15-74P-7403 15.6" FHD IPS Core Ultra 7 processor 155H UMA 16 GB 512GB SSD Silver (NX.DQSCD.001)