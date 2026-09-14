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Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6" FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6" FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002)

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Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото 1
Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото 2
Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото 3
Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото 4
Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото 5
Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6&quot; FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735465
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire Lite 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.95

Описание товара Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6" FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002)

Этот ультрабук Acer сочетает современный стиль и практичность. Его серебристый пластиковый корпус выглядит элегантно и не перегружает вес, а экран с диагональю 15,6 дюйма и четким разрешением 1920x1080 на IPS-матрице порадует яркой, насыщенной картинкой. Благодаря SSD на 512 Гб файлы, проекты и мультимедиа всегда под рукой, а производительный процессор Intel подходит для ежедневной работы, учёбы или развлечений. Встроенная видеокарта справляется с офисными задачами и онлайн-видео. Два порта USB Type-C создают простор для подключения современной периферии. Устройство поставляется без операционной системы — свобода для собственного выбора софта.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6" FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Aspire Lite 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ультрабук Acer сочетает современный стиль и практичность. Его серебристый пластиковый корпус выглядит элегантно и не перегружает вес, а экран с диагональю 15,6 дюйма и четким разрешением 1920x1080 на IPS-матрице порадует яркой, насыщенной картинкой. Благодаря SSD на 512 Гб файлы, проекты и мультимедиа всегда под рукой, а производительный процессор Intel подходит для ежедневной работы, учёбы или развлечений. Встроенная видеокарта справляется с офисными задачами и онлайн-видео. Два порта USB Type-C создают простор для подключения современной периферии. Устройство поставляется без операционной системы — свобода для собственного выбора софта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer AL15-74P-569P 15.6" FHD IPS Core Ultra 5 processor 125H UMA 16 GB 512GB SSD Silver Plastic (NX.DQSCD.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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