Top.Mail.Ru
Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro V 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735463
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
4.02

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002)

Стильный чёрный ноутбук Acer с диагональю экрана 16 дюймов подарит простор для работы и развлечений, а разрешение 1920x1200 и матрица IPS обеспечат яркое, чёткое изображение с широкими углами обзора. Повышенная частота обновления экрана — 180 Гц — особенно порадует любителей динамичных видеороликов и игр: картинка будет плавной и цепляющей взгляд. Операционная система Windows 11 Home готова к современным задачам из коробки, а дискретная видеокарта открывает двери в мир графики, монтажа и игр. Для быстрого доступа к файлам предусмотрен вместительный SSD на 512 Гб — ничего не придётся удалять лишний раз. Клавиатура с подсветкой гарантирует комфортную работу даже в темноте. USB Type?C расширяет возможности подключения, упрощая синхронизацию с современными устройствами. Лёгкий пластиковый корпус надёжно защищает ноутбук в повседневной жизни. Процессор Intel обеспечивает быструю и стабильную работу во всех сценариях.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный чёрный ноутбук Acer с диагональю экрана 16 дюймов подарит простор для работы и развлечений, а разрешение 1920x1200 и матрица IPS обеспечат яркое, чёткое изображение с широкими углами обзора. Повышенная частота обновления экрана — 180 Гц — особенно порадует любителей динамичных видеороликов и игр: картинка будет плавной и цепляющей взгляд. Операционная система Windows 11 Home готова к современным задачам из коробки, а дискретная видеокарта открывает двери в мир графики, монтажа и игр. Для быстрого доступа к файлам предусмотрен вместительный SSD на 512 Гб — ничего не придётся удалять лишний раз. Клавиатура с подсветкой гарантирует комфортную работу даже в темноте. USB Type?C расширяет возможности подключения, упрощая синхронизацию с современными устройствами. Лёгкий пластиковый корпус надёжно защищает ноутбук в повседневной жизни. Процессор Intel обеспечивает быструю и стабильную работу во всех сценариях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 16 Gaming 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD RTX 5070 8Gb Win11 Home черный (NH.U2FAA.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...