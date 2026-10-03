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Ноутбук Machcreator Genesis R17 Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 760M 17.3" IPS QHD (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam 8612mAh (JJ00G400HRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Machcreator Genesis R17 Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 760M 17.3" IPS QHD (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam 8612mAh (JJ00G400HRU)

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Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 2
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Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 4
Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 5
Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 6
Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 7
Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 8
Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 9
Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Machenike Machcreator Genesis R17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 1
  • Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 2
  • Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 3
  • Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 4
  • Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 5
  • Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 6
  • Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 7
  • Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 8
  • Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 9
  • Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 640 руб. 
Начислим 1131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735459
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Machcreator Genesis R17 Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 760M 17.3" IPS QHD (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam 8612mAh (JJ00G400HRU)
70 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Machcreator
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machenike Machcreator Genesis R17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7640HS
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
металл, пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Machcreator Genesis R17 Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 760M 17.3" IPS QHD (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam 8612mAh (JJ00G400HRU)

Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) сочетает производительность и удобство в компактном корпусе из металла и пластика серебристого цвета. С диагональю 17.3 дюйма экран IPS с разрешением 2560x1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает чёткое изображение для длительных сессий. Процессор AMD Ryzen 5 7640HS с 6 ядрами и 12 потоками разгоняется до 5 ГГц, что позволяет справляться с многозадачностью без задержек. Объём оперативной памяти 16 ГБ LPDDR5 на частоте до 6400 МГц ускоряет запуск приложений, а интегрированная графика AMD Radeon 780M поддерживает лёгкую обработку графики. Накопитель SSD на 1 ТБ в формате M.2 PCIe обеспечивает быстрый доступ к файлам, а батарея ёмкостью 99 Втч держит заряд до 810 часов в офисном режиме. Этот ноутбук 17 дюймов оснащён полным набором интерфейсов: один USB-A 3.1, два USB-A Gen 3.0, два USB-C для зарядки на 100 Вт, HDMI для подключения внешнего монитора, аудиоразъём 3.5 мм и слот SD-карты. Связь через Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 гарантирует стабильное соединение в сети, а веб-камера 2 Мп подходит для видеозвонков. Вес всего 2.17 кг и габариты 397.5 x 259.5 x 18.3 мм делают его удобным для переноски, несмотря на большой дисплей. TDP процессора в 45 Вт балансирует мощность и энергоэффективность, минимизируя нагрев во время работы. Ноутбук для работы и учебы идеально подойдёт студентам и профессионалам, нуждающимся в надёжном устройстве для документов, презентаций и онлайн-лекций. Он справляется с офисными программами, браузингом и даже базовым редактированием видео благодаря комбинации 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища. Отсутствие предустановленной ОС позволяет выбрать подходящую версию самостоятельно, а металлическая основа корпуса повышает долговечность при ежедневном использовании. С таким набором характеристик ноутбук остаётся актуальным для повседневных задач без лишних компромиссов.

Отзывы о товаре Ноутбук Machcreator Genesis R17 Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 760M 17.3" IPS QHD (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam 8612mAh (JJ00G400HRU)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Machcreator
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machenike Machcreator Genesis R17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7640HS
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
металл, пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) сочетает производительность и удобство в компактном корпусе из металла и пластика серебристого цвета. С диагональю 17.3 дюйма экран IPS с разрешением 2560x1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает чёткое изображение для длительных сессий. Процессор AMD Ryzen 5 7640HS с 6 ядрами и 12 потоками разгоняется до 5 ГГц, что позволяет справляться с многозадачностью без задержек. Объём оперативной памяти 16 ГБ LPDDR5 на частоте до 6400 МГц ускоряет запуск приложений, а интегрированная графика AMD Radeon 780M поддерживает лёгкую обработку графики. Накопитель SSD на 1 ТБ в формате M.2 PCIe обеспечивает быстрый доступ к файлам, а батарея ёмкостью 99 Втч держит заряд до 810 часов в офисном режиме. Этот ноутбук 17 дюймов оснащён полным набором интерфейсов: один USB-A 3.1, два USB-A Gen 3.0, два USB-C для зарядки на 100 Вт, HDMI для подключения внешнего монитора, аудиоразъём 3.5 мм и слот SD-карты. Связь через Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 гарантирует стабильное соединение в сети, а веб-камера 2 Мп подходит для видеозвонков. Вес всего 2.17 кг и габариты 397.5 x 259.5 x 18.3 мм делают его удобным для переноски, несмотря на большой дисплей. TDP процессора в 45 Вт балансирует мощность и энергоэффективность, минимизируя нагрев во время работы. Ноутбук для работы и учебы идеально подойдёт студентам и профессионалам, нуждающимся в надёжном устройстве для документов, презентаций и онлайн-лекций. Он справляется с офисными программами, браузингом и даже базовым редактированием видео благодаря комбинации 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища. Отсутствие предустановленной ОС позволяет выбрать подходящую версию самостоятельно, а металлическая основа корпуса повышает долговечность при ежедневном использовании. С таким набором характеристик ноутбук остаётся актуальным для повседневных задач без лишних компромиссов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Machcreator Genesis R17 Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 760M 17.3" IPS QHD (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam 8612mAh (JJ00G400HRU) – стоимость товара 70640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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