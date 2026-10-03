Ноутбук Machcreator Genesis R17 Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 760M 17.3" IPS QHD (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam 8612mAh (JJ00G400HRU)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Machcreator Genesis R17 Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 760M 17.3" IPS QHD (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam 8612mAh (JJ00G400HRU)
Ноутбук Machcreator Genesis R17 (JJ00G400HRU) сочетает производительность и удобство в компактном корпусе из металла и пластика серебристого цвета. С диагональю 17.3 дюйма экран IPS с разрешением 2560x1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает чёткое изображение для длительных сессий. Процессор AMD Ryzen 5 7640HS с 6 ядрами и 12 потоками разгоняется до 5 ГГц, что позволяет справляться с многозадачностью без задержек. Объём оперативной памяти 16 ГБ LPDDR5 на частоте до 6400 МГц ускоряет запуск приложений, а интегрированная графика AMD Radeon 780M поддерживает лёгкую обработку графики. Накопитель SSD на 1 ТБ в формате M.2 PCIe обеспечивает быстрый доступ к файлам, а батарея ёмкостью 99 Втч держит заряд до 810 часов в офисном режиме. Этот ноутбук 17 дюймов оснащён полным набором интерфейсов: один USB-A 3.1, два USB-A Gen 3.0, два USB-C для зарядки на 100 Вт, HDMI для подключения внешнего монитора, аудиоразъём 3.5 мм и слот SD-карты. Связь через Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 гарантирует стабильное соединение в сети, а веб-камера 2 Мп подходит для видеозвонков. Вес всего 2.17 кг и габариты 397.5 x 259.5 x 18.3 мм делают его удобным для переноски, несмотря на большой дисплей. TDP процессора в 45 Вт балансирует мощность и энергоэффективность, минимизируя нагрев во время работы. Ноутбук для работы и учебы идеально подойдёт студентам и профессионалам, нуждающимся в надёжном устройстве для документов, презентаций и онлайн-лекций. Он справляется с офисными программами, браузингом и даже базовым редактированием видео благодаря комбинации 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища. Отсутствие предустановленной ОС позволяет выбрать подходящую версию самостоятельно, а металлическая основа корпуса повышает долговечность при ежедневном использовании. С таким набором характеристик ноутбук остаётся актуальным для повседневных задач без лишних компромиссов.
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Отзывы о товаре Ноутбук Machcreator Genesis R17 Ryzen 5 7640HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 760M 17.3" IPS QHD (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam 8612mAh (JJ00G400HRU)